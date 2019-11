Kai Havertz haakt af bij Mannschaft, Guendouzi vervangt Matuidi in Franse kern

Kai Havertz moet door een dijblessure forfait geven voor de laatste twee EK-kwalificatiewedstrijden van Duitsland, thuis tegen Wit-Rusland (zaterdag 16 november in Mönchengladbach) en Noord-Ierland (dinsdag 19 november in Frankfurt).

De 20-jarige middenvelder van Bayer Leverkusen (zeven caps, één goal) blesseerde zich afgelopen weekend in de competitiewedstrijd tegen Wolfsburg (0-2 winst) aan de linkerdij. Hij moest toen nog voor de pauze worden gewisseld.

Duitsland deelt met Nederland de leiding in groep C met 15 op 18. Noord-Ierland staat derde met 12 punten en ontvangt zaterdag in Belfast Oranje.

Guendouzi vervangt geblesseerde Matuidi

De Franse middenvelder Blaise Matuidi moet door een ribblessure forfait geven voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Moldavië (14 november in Parijs) en Albanië (17 november in Tirana). Didier Deschamps, bondscoach van de wereldkampioen, riep maandag Mattéo Guendouzi (Arsenal) op als vervanger.

Matuidi, 32, blesseerde zich zondag in de competitiewedstrijd van zijn club Juventus tegen AC Milan (1-0).

De 20-jarige Guendouzi werd in september al eens opgeroepen voor Les Bleus maar kwam toen niet in actie.

Frankrijk deelt in groep H met 19 punten de leiding met Turkije, dat donderdag IJsland (nummer drie op 4 punten) ontvangt.