700 cannabisplanten ontdekt onder kippenhok in Puurs-Sint-Amands

Breendonk / Liezele / Puurs-Sint-Amands / Ruisbroek - De politie heeft vrijdag een cannabisplantage ontdekt aan de Zeutestraat in Puurs-Sint-Amands. In een verborgen kelder onder een kippenhok werd een 700-tal plantjes aangetroffen. Twee mannen van 23 en 29 uit Antwerpen werden opgepakt en aangehouden.

De politie hield vrijdag een huiszoeking op het terrein. “Op basis van enkele recente getuigenissen van burgers waren er voldoende aanwijzingen om een huiszoeking op heterdaad te verrichten”, klinkt het in een persmededeling.

Op het terrein stond een kippenhok. Via een valdeur en een ladder kreeg de politie toegang tot een kelder waarin een 700-tal cannabisplanten waren ondergebracht. Er konden ook twee verdachten gearresteerd worden, een 23-jarige en een 29-jarige man uit Antwerpen.

Beiden werden vrijdag voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. Ze verschijnen dinsdag voor de raadkamer in Mechelen. Het onderzoek wordt verder gezet door de lokale recherche van de politie Klein-Brabant onder leiding van de Mechelse onderzoeksrechter.

“Het is nog maar eens duidelijk aangetoond hoe belangrijk de melding van een burger is bij het ontdekken van belangrijke criminaliteitsvormen in onze politiezone. De politie heeft in de aanpak van misdrijven dergelijke informatie, hoe miniem ook, meer dan nodig”, luidt het.