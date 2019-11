Dronken bestuurder vlucht na intrekking van rijbewijs toch nog weg met wagen

Antwerpen / Mechelen - De lokale politie van de zone Mechelen-Willebroek heeft het voorbije weekend 21 bestuurders betrapt die positief testten op het gebruik van alcohol en/of drugs. Tien rijbewijzen werden meteen voor vijftien dagen ingetrokken. Dat weerhield een bestuurder er niet van om toch nog in zijn wagen te stappen en weg te vluchten. Hij reed zich echter vast in een doodlopende straat.

De man had in de Nekkerpoelstraat een andere wagen aan een onaangepaste snelheid ingehaald, net op het ogenblik dat een politievoertuig uit de tegenovergestelde richting kwam. “Onze collega moest maximaal in de remmen gaan waardoor een frontale aanrijding op het nippertje vermeden werd. De bestuurder verspreidde een duidelijke alcoholgeur en bleek 1,6 promille alcohol in zijn bloed te hebben. Ook testte hij positief voor het gebruik van amfetamines”, zegt politiewoordvoerder Dirk Van de Sande.

De bestuurder kreeg vijftien dagen rijverbod, maar stapte toch meteen terug in zijn wagen. Hij reed zich echter vast in de doodlopende Plattebeekstraat. Er werd een extra proces-verbaal opgesteld en zijn auto - niet eens zijn voertuig - werd weg getakeld.

“Betrokkene is wel erg hardleers, want op 20 juni hadden wij hem al geverbaliseerd wegens drugs in het verkeer, eveneens met vijftien dagen onmiddellijke intrekking van zijn rijbewijs tot gevolg. Hij zal het één en ander mogen gaan uitleggen aan de politierechter”, aldus Van de Sande.

Zeven joints

Een andere bestuurder trok de aandacht van de politie omdat hij zijn veiligheidsgordel niet correct droeg, namelijk achter zijn rug. Hij legde een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis en amfetamines. De man gaf spontaan toe maar liefst zeven joints te hebben gerookt, wat hij blijkbaar dagelijks deed. Hij had ook zijn rijbewijs niet op zak.

Tijdens de actie werden in totaal 996 ademtests afgenomen. Eenentwintig bestuurders testten positief: 17 hadden te veel gedronken, drie hadden drugs gebruik en één bestuurder had zowel te diep in het glas gekeken als drugs genomen. Naast de tien rijbewijzen die voor vijftien dagen werden ingetrokken, kregen zes bestuurders en rijverbod van zes uur en moesten vijf anderen hun auto drie uur aan de kant laten staan.

De politie nam ook een fles lachgas en een gebruikershoeveelheid drugs in beslag.