Laatste twee leden van Albanese mensensmokkelorganisatie opgepakt

Brugge - De politie heeft afgelopen weekend twee leden van een mensensmokkelorganisatie op gepakt. Het gaat om een Italiaan en een Albanees. Het kopstuk van de bende werd afgelopen woensdag veroordeeld tot 5 jaar effectieve gevangenisstraf en 896.000 euro boete, waarvan de helft met uitstel. Ook een vrachtwagenchauffeur en enkele handlangers werden veroordeeld. “Nu is de volledige bende opgerold”, klinkt het bij het parket van Brugge.

De man van Italiaanse origine werd gearresteerd net voor hij het vliegtuig kon nemen richting Italië en de Albanees, de neef van de hoofdverdachte die eerder al 5 jaar cel kreeg - werd in de Brusselse regio staande gehouden. Ze waren de enige leden van de criminele organisatie die nog op vrije voeten waren. Via Britse gsm-nummers uit een ander smokkeldossier kwamen de bende vorig jaar in het vizier van de speurders. Zij slaagden erin om de werkwijze van de Albanezen in kaart te brengen. Het café “The Brain” in Brussel, dat werd gerund door de Albanese hoofdverdachte, werd als uitvalsbasis gebruikt.

Er volgden zes huiszoekingen en vier verdachten werden gearresteerd. De bende werkte volgens het parket met gegarandeerde transporten, waarbij de vrachtwagenchauffeurs op de hoogte waren van de mensensmokkel. Voor een plaatsje in de bestuurderscabine betaalden de migranten 13.000 pond. In de loop van 2018 zouden ze 112 mensen naar het Verenigd Koninkrijk gesmokkeld hebben. De vrachtwagens vertrokken meestal van parkings in West-Vlaanderen, bijvoorbeeld in Jabbeke en Veurne.

“De bende smokkelde aan de lopende band. Enkel in november stokten de activiteiten wat door de hoge brandstofprijzen in Frankrijk”, zei procureur Frank Demeester tijdens het proces afgelopen woensdag. Nu zullen ook de Albanees en de Italiaan zich moeten verantwoorden in de correctionele rechtbank.