Nederlands icoon Marco van Basten pleit voor BeNeLiga en werkt eigen systeem uit… waarbij Cercle Brugge op het hoogste niveau speelt

Voormalig topvoetballer Marco van Basten heeft dit weekend een pleidooi gehouden voor een BeNeLiga, of een ‘Liga der Lage Landen’. Dat deed hij bij Fox Sports. Van Basten was daarbij goed voorbereid, want de oud-spits van onder meer Ajax en AC Milan had zelfs zijn eigen versie van de competitie uitgewerkt… en daarin was, opvallend genoeg, ook plaats voor de rode lantaarn uit onze Jupiler Pro League.

In het systeem van Van Basten zou de BeNeLiga gespeeld worden met 18 clubs: 10 uit Nederland en 8 uit België. De selectie zou volgens hem gemaakt moeten worden op basis van begrotingen. Van Basten noemde meteen ook zijn kandidaten. Voor België waren dat Club Brugge, Standard, Antwerp, Anderlecht, Racing Genk, AA Gent, Charleroi en… Cercle Brugge, de rode lantaarn in de huidige Jupiler Pro League. Merkwaardig. Voor Nederland zouden Ajax, AZ, PSV, Feyenoord, Vitesse, FC Twente, FC Utrecht, FC Groningen, ADO Den Haag en SC Heerenveen de uitverkorenen zijn.

Geld als draaischijf

Van Basten gaf bij Fox Sports de nodige duiding over waarom hij zo’n voorstander is van de BeNeLiga. “Onze buurlanden Engeland, Duitsland en Frankrijk hebben een volwassen competitie. Samen met België is dat misschien ook mogelijk. Er zal meer tegenstand en dus beter voetbal zijn. Sportief en financieel wordt het makkelijker om jonge spelers hier te houden. Bovendien zou de kleinste club van de competitie een budget hebben van 15 miljoen euro: dat is twee, drie keer meer dan nu. Meer geld betekent meer mogelijkheden, betere spelers en dus een betere competitie. En dat leidt tot meer succes en meer fans.”

Van Basten beseft ook dat er bij de komst van een eventuele ‘Liga der Lage Landen’ verschillende clubs niet langer op het hoogste niveau zouden kunnen spelen. Maar volgens de Nederlander hoeft dat voor die clubs helemaal geen drama te zijn. “Het Belgische 1B en de Nederlandse Eerste Divisie zouden aantrekkelijker worden. Ze zullen inderdaad de affiches tegen de grote clubs missen, maar dat kan gecompenseerd worden met het extra geld dat de BeNeLiga zou opbrengen”, luidt de uitleg van Van Basten. En het stijgen en dalen? “De kampioenen van beide reeksen zouden promoveren. En de nummers twee zouden kunnen strijden voor een derde promotieticket.”