Weggesleepte auto wordt duurder in Gent: liefst 326 euro bovenop politieboete

De boete voor een auto die wordt weggesleept in Gent gaat de hoogte in. Wie wordt getakeld betaalt vanaf 1 januari liefst 326 euro, bovenop een eventuele boete van de politie. De Stad zegt dat ze enkel de stijgende tarieven van de takelfirma’s kan volgen. “Het is niet de Stad die bepaalt hoeveel er gevraagd wordt.”

Werd uw auto getakeld, dan was dat in Gent al een dure grap, opvallend duurder dan in andere centrumsteden, bleek uit een vergelijking van Het Nieuwsblad in 2018. Maar nu gaat de takelboete nog gevoelig ...