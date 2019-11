Familie vermoorde Jill op zoek naar ontsnapte katten: “Dit is het enige dat we nog hebben van onze zus”

Wevelgem - Loïs Himpe, de zus van de vorige week dinsdag om het leven gebrachte Jill Himpe, doet een oproep naar alle inwoners van Wevelgem. Na het fatale drama probeerde de familie de katten vanuit het huis mee te nemen om hen tijdelijk elders onder te brengen.

Daarbij zijn de twee katten ontsnapt die u ziet op de bijgaande foto’s. De familie hoopt beide poezen snel terug te vinden. “Dit is het enige dat we nog hebben van onze zus en daarom zouden we ze graag terug hebben”, zegt Loïs. Ze vraagt alle Wevelgemnaren een kijkje te nemen in hun omgeving.

