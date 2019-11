Man vermist na voetbalmatch Antwerp: wie heeft Ben (28) gezien?

Op vraag van het Parket van Antwerpen verspreidt de politie het opsporingsbericht over Ben Vanleene. De 28-jarige man werd zondag voor het laatst gezien in het premetrostation ‘Meir’ in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

Op zondag 10 november 2019, omstreeks 18.20 uur, werd de 28-jarige Ben voor het laatst gezien in het premetrostation ‘Meir’ in Antwerpen. Sindsdien ontbreekt elk spoor van hem. Hij is 1,85 meter lang en normaal gebouwd. Hij heeft bruine ogen en bruin haar. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een kakigroene korte jas, een donkerblauwe jeans, bruine schoenen en een rode en witte sjaal van supportersclub ‘Royal Antwerp FC’.

Wie Ben gezien heeft of weet waar hij verblijft, wordt verzocht contact op te nemen met de speurders op het gratis nummer 0800/30300. Getuigen kan ook via opsporingen@police.belgium.eu.