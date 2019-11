Vermaelen twijfelachtig voor Rusland door kuitblessure, speelkansen Cobbaut stijgen

Het wordt een nooddefensie tegen Rusland en Cyprus. De Rode Duivels dreigen – naast Kompany en Vertonghen – nu ook Thomas Vermaelen te missen voor de laatste twee EK-kwalificatie-interlands. De linkspoot deed dit weekend niet mee met zijn Japanse club Vissel Kobe tegen Nagoya Grampus Eight (3-0-verlies). Vermaelen liep vorige week een kuitletsel op en de ernst ervan is nog niet helemaal duidelijk.

In principe moet Vermaelen zich woensdag bij bondscoach Roberto Martinez melden, maar er wordt nu al onderzocht of hij effectief speelkansen heeft. Als Vermaelen wegvalt, stijgen de kansen op speelminuten voor Anderlecht-verdediger Elias Cobbaut. Hij is een linksvoetige verdediger.

Beter nieuws was er van Nacer Chadli. De Anderlecht-speler had tegen Zulte Waregem opnieuw last van een weerspannige kuit, maar de wedstrijden met de Rode Duivels komen niet in gevaar.