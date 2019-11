Dodelijke olifant ‘Ben Laden’ gevangen na klopjacht

Na een heuse klopjacht is in India een olifant gevangen die eerder vijf mensen had gedood. Het dier had intussen de bijnaam ‘Ben Laden’ meegekregen, een verwijzing naar voormalig Al-Qaeda leider Osama bin Laden.

De mannelijke olifant werd dagenlang gevolgd door parkwachters en drones in de bossen van de noordoostelijke staat Assam, vooraleer hij uiteindelijk kon worden geraakt met verdovingspijlen. “Nu is het zaaks om het dier te verplaatsen naar een gebied waar geen mensen in de buurt wonen”, zei een lokale officier. Dat is klaarblijkelijk nodig, gezien het dier eerder al twee mannen en drie vrouwen vertrappelde.

Volgens officiële cijfers die in juni zijn vrijgegeven, zijn de afgelopen vijf jaar bijna 2.300 mensen gedood door olifanten in India. Dat komt onder meer omdat de dieren steeds minder natuurlijke habitat hebben en noodgedwongen verhuizen naar bewoond gebied. Dat is niet enkel gevaarlijk voor de mensen daar, maar ook voor de olifanten: vaak sterven ze door elektrische hekken of belanden ze op de spoorwegen.