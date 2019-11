Leon Goretzka reageert laconiek op onbekende die hem bedreigt: “Op zondag beantwoord ik altijd graag fanmail”

Als topvoetballer krijg je in het stadion soms allerlei verwensingen naar het hoofd geslingerd, maar Bayern München-middenvelder Leon Goretzka krijgt ze ook thuis in zijn mailbox. De 24-jarige Duitser deelde op zijn Twitterpagina een foto van enkele mails van een zekere Ben W., die hem afgelopen week allerlei bedreigingen stuurde. “Er komen vluchtelingen je hoofd afhakken”, luidt het onder andere. Goretzka leek er zich alvast niks van aan te trekken.

“Er komen vluchtelingen je hoofd afhakken”, dat was de laatste in een reeks opvallende berichten die Ben W. naar de middenvelder van Bayern München mailde. “Stuur Merkels vluchtelingen om je hoofd af te hakken, rotzak”, “ik zal je hoofd afhakken”, “ik stuur de kleinzoon van Osama Bin Laden om je hoofd af te hakken”: veel originaliteit zat er niet in de reeks berichten. Al leek Goretzka er zelf wel de humor van in te zien. “Op zondag lees ik altijd graag de fanmail die de hele week is blijven liggen. Wat zal ik hem antwoorden?”, schreef de jonge Duitser op zijn Twitterpagina.