Extra politietoezicht aan asielboot in Gent, na aangestoken brand in Limburg

Gent - De scheepvaartpolitie en de lokale politie houden op vraag van Fedasil extra patrouilles aan de pontonboot in Gent waar vanaf december asielzoekers en vluchtelingen zullen opgevangen worden. In Limburg werd afgelopen weekend brand gesticht in een opvanggebouw.

LEES OOK. Fedasil ziet conflicten almaar driester worden, na “trieste primeur” in opvangcentrum Bilzen: “Frituurolie gooien en graffiti spuiten, dat kennen we. Maar de boel in de fik steken?!”

In het Limburgse Bilzen is zondagavond brand gesticht in een voormalig woon-zorgcentrum waar binnenkort asielzoekers en vluchtelingen worden opgevangen. Omdat gevreesd wordt voor racistische motieven bij de brand, is Fedasil ook waakzaam voor acties aan andere opvangplekken.

In Gent stoomt het opvangagentschap momenteel de opvangboot Reno klaar om over enkele wekeen zo’n 250 mensen te kunnen opvangen. De extreemrechtse organisatie Voorpost protesteerde vorige week al tegen de komst van het opvangponton, al liep dat protest zonder incidenten.

Fedasil heeft de scheepvaartpolitie, die actief is op het water van de Gentse haven, en de lokale politie van Gent gevraagd om extra toezicht te houden rond de opvangboot. Dat is vernomen bij burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD). Drie jaar geleden lag de boot al eens anderhalf jaar in Gent, als opvangcentrum. Dat verliep toen zonder ernstige incidenten.