Pro League pakt uit met groot actieplan: verplichte cursus voor racistische of homofobe supporters

Brussel -

Gedaan met het roepen van “vuil janet”, “sale nègre” of “terug naar de Walen” in onze voetbalstadions. De Pro League, de vereniging van profclubs, is klaar met haar langverwachte actieplan tegen discriminerende en kwetsende spreekkoren. Concreet zullen clubs altijd ter verantwoording geroepen worden voor het wangedrag van hun supporters. En een racist of homohater zal pas na een stadionverbod én het volgen van een cursus mogen terugkeren. “De tijd van straffeloosheid moet voorbij zijn.”