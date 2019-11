VIDEO. De hoofdtribune staat er nog, maar plots loopt er ook een snelweg door het oude stadion van Atlético Madrid

Het Estadio Vicente Calderon was meer dan vijftig jaar de thuishaven van Atlético Madrid, maar intussen zijn de sloopwerken in volle gang. Dat zorgt voor opvallende taferelen, want momenteel loopt er zowaar een snelweg over het oude veld. Die loop vroeger onder het stadion door, maar is inmiddels omgeleid.

Het Estadio Vicente Calderon was van 1966 tot 2017 het stadion van Atlético Madrid. In de zomer van 2017 verhuisde de club naar het Wanda Metropolitano. Dit jaar zijn de sloopwerken in hun oude stadion gestart. Enkel de hoofdtribune, de Tribuna Preferencia, staat er nog. Daardoor hebben voorbijgangers op de M30-snelweg wel een imposante passage over de plek waar Atlético Madrid zoveel successen behaald heeft.