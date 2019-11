Gentse showgirl Zoe Bizoe kroont zich tot ‘Queen’ op World Burlesque Games: “Strippen is bijzaak, het gaat om power uitstralen”

Als kind werd ze gepest en ze vindt zichzelf helemaal niet zo’n goede danseres. En toch kroonde de Gentse showgirl Zoe Bizoe (31) zich zaterdag tot wereldtop in de World Burlesque Games in Londen. Met een act die een beetje sexy, maar vooral heel grappig was. “Wat wij doen draait niet om het opwinden van een vent.”