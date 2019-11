Man (25) uit Vilvoorde vermoordde eigen vader door wurging

Vilvoorde / Brussel - De 25-jarige, die zich vrijdagnamiddag vrijwillig aangaf bij een Brusselse politiezone met de melding dat hij zijn vader vermoord had in diens woning in de Wipstraat in Vilvoorde, heeft bekend dat hij de man wurgde. Dat meldt het parket van Halle-Vilvoorde en de verklaring wordt volgens het parket bevestigd door de autopsie die maandag werd uitgevoerd.

Na de aangifte van de moord trof de politie van de zone Vilvoorde-Machelen in de kelder van de woning het levenloze lichaam van de 58-jarige vader aan. De 25-jarige werd zaterdag door de onderzoeksrechter in verdenking gesteld en aangehouden wegens moord. Over het motief voor de moord is nog niets bekendgemaakt.