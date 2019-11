Vincent Kompany: “Mijn moeder was verontwaardigd toen ze mijn eerste loonstrookje bij Anderlecht zag”

Vincent Kompany was afgelopen weekend terug in Engeland, en dat is niet onopgemerkt voorbijgegaan. Nadat hij al bij Sky Sports aanschoof als analist bij Liverpool-Manchester City, verscheen er maandag ook een BBC-podcast waarbij Kompany de gast was. De speler-coach van Anderlecht praatte daarin uitvoerig over zijn ouders, zijn voetbalverleden en zijn legendarische laatste thuiswedstrijd bij Manchester City.

Kompany speelde op 6 mei dit jaar zijn laatste wedstrijd in het Etihad Stadium. Dat was er meteen één om nooit meer te vergeten: de 33-jarige verdediger bezorgde zijn team een levensbelangrijke zege door in minuut 70 het enige doelpunt van de wedstrijd te scoren. En dat met een fabelachtig afstandsschot.”Mijn eigen teamgenoten riepen dat ik niet mocht schieten. Maar als je me zegt dat ik iets niet mag doen en ik zelf vind dat ik het wél mag doen, dan doe ik het. En geloof het of niet, maar ik had erop getraind. Mijn teamgenoten vroegen waarom, omdat ik dat volgens hen toch nooit in een match zou doen. En ik zei hen dat ik op een dag zo’n doelpunt zou scoren en dat het hun leven zou veranderen. Al heb ik er lang mee gewacht, want het was mijn laatste thuiswedstrijd voor Manchester City.”

Kompany had het tijdens de podcast ook meerdere keren over zijn familie. Daarbij wist hij ook een mooie quote boven te halen uit het begin van zijn carrière, meer bepaald over zijn eerste loonstrookje bij Anderlecht. “Qua overtuiging neigde mijn moeder wellicht naar het communisme, ze was ook jarenlang vakbondsleider. En toen ze zag hoeveel geld ik kreeg, was ze verontwaardigd. Ik zei haar dat zolang het geld naar mij ging, het oké was. Omdat ik iets goed zou doen ermee. En ik denk dat ik mijn woord heb gehouden. Ik heb altijd geprobeerd om mensen aan werk te helpen of iets terug te geven aan de maatschappij. Iets productief doen met mijn geld en het niet op een bankrekening opslaan.” Of er nog een Bentley mee kopen, zoals de presentator lacherig zegt? “Wel, je zou kunnen zeggen dat het kopen van een Bentley jobs creëert”, aldus een gierende Kompany.

Luister hier naar de volledige podcast met Vincent Kompany!