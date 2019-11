Abortustermijn wordt verlengd tot 18 weken

Socialisten, liberalen, groenen, PVDA en Défi hebben in de Kamer een meerderheid gesmeed om de abortustermijn te verlengen tot 18 weken. Behoudens grote verschuivingen raakt het voorstel woensdag gestemd in de Kamer. Abortus wordt daarnaast volledig uit het strafwetboek gehaald en de bedenktijd zou verkort worden tot 48 uur. Niets te vroeg, vinden de partijen, die erop hameren dat elk jaar zo’n 500 vrouwen naar Nederland trekken, waar de abortustermijn langer is.

CD&V en N-VA reageren verbolgen op het initiatief. “Als dit doorgang vindt, dan is er geen restregering meer”, zegt Kamerlid Hendrik Bogaert (CD&V).

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten blijft voet bij stuk houden. “In ethische zaken is elk parlementslid vrij om in eer en geweten te stemmen”, tweet ze. “Laat parlementsleden vrij – en maak niet de fout die in het verleden te vaak is gemaakt.” (agy)