Het enige waar ze het al over eens zijn: jobs, jobs, jobs

“Ik ben een beetje meer optimistisch”, zei federaal informateur Paul Magnette (PS) over zijn opdracht. Vorige week was dat nog 2 à 3 op tien kans op slagen. Hij heeft de afgelopen dagen tien partijen gesproken, waarvan eentje bereid is te steunen vanuit de oppositie. Of dat Défi of toch CDH is, liet hij in het midden.

Wel heeft hij vijf prioriteiten gevonden waar de partijen zich achter kunnen scharen: meer mensen aan de slag krijgen, klimaat, de strijd tegen armoede, justitie en veiligheid en migratie. Maar hij geeft toe dat de weg daarheen nog serieus verschilt. Nu gaat hij zijn bevindingen neerschrijven en overmaken aan zijn gesprekspartners. En heeft hij afgesproken met de huidige eurocommissaris Pierre Moscovici om te praten over de budgettaire uitdagingen. Of er geen mogelijkheid is om de begrotingseisen wat aan te passen, zodat er toch ruimte komt voor investeringen. (agy)