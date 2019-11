Bij Zalando kost je CO2-uitstoot compenseren 25 cent

Bol.com gaat concurreren met Zalando en start kledingverkoop

Zalando geeft toe dat ze deel zijn van het probleem. “Zalando maakt deel uit van twee vervuilende sectoren: de kledingindustrie en de transportsector”, zei CEO Rubin Ritter vorige week in Berlijn. Om alvast qua transport groener te worden, biedt de internetgigant voortaan aan om een bijdrage te betalen van 0,25 euro. Die kan je aanvinken bij het afronden van je bestelling. De bijdrage gaat, volgens de website, naar een herbebossingsproject in Zuid-Ethiopië, dat de milieu-impact compenseert van de verpakking, levering én potentiële retourzending van je bestelling. Een service die past in de klimaatdoelstellingen van de internetgigant, die voortaan klimaatneutraal wil worden.

25 cent om én de levering én de potentiële retour én de verpakking te compenseren? Onmogelijk zeggen onderzoekers Joris Beckers en Ivan Cardenas (UAntwerpen). “Wij hebben de maatschappelijke kost per pakje berekend. Alleen al de rit van het distributiecentrum naar het afleveradres, de kost van de bestelwagen, de emissie en de extra file kosten de maatschappij 30 cent per pakje. Wat zit daar niet in: alles vóór het pakje de baan op gaat, de verpakking, de mogelijke retour en de kost van een mislukte levering wanneer de klant niet thuis is.”

Dan lijkt 25 cent toch wel heel weinig per pakje, zegt ook Heleen Buldeo Rai (MOBI onderzoeksgroep, VUB), die eveneens onderzoek doet naar de milieu-impact van ons online aankoopgedrag. “Hoe willen zij precies klimaatneutraal worden? Naar verluidt wordt 40 tot 50 procent van de aangekochte kledingstukken geretourneerd. En zolang dat gratis blijft en aangemoedigd wordt, zullen klanten daar massaal gebruik van blijven maken.”

Volgens Patrik Sörqvist, milieupsycholoog aan de Hogeschool van Gävle in Zweden, heeft zo’n CO 2 -compensatie geen zin. “Voor onze ecologische voetafdruk moeten we gewoon minder kopen in plaats van te compenseren. Want zo proberen we gewoon ons schuldgevoel af te kopen, terwijl ons consumptiegedrag niet te compenseren valt. Het is niet omdat je elke dag met de fiets naar het werk gaat, dat je een vliegreis compenseert.”

Zalando wil tegen 2023 ook komaf maken met single-use plastics en zal merken die niet duurzaam zijn weren van hun webshop.