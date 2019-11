Mexico verleent opgestapte Boliviaanse president Evo Morales politiek asiel

Mexico heeft maandag besloten om de Boliviaanse ex-president Evo Morales politiek asiel te verlenen. Dat heeft de Mexicaanse minister van Buitenlandse Zaken Marcelo Ebrard gezegd. “Zijn leven en fysieke integriteit zijn bedreigd”, verklaarde Ebrard tijdens een persconferentie. Het was Morales zelf die, nadat hij gedwongen ontslag nam, de Mexicaanse regering formeel om asiel had gevraagd.

Ebrard zei dat de Mexicaanse regering de Senaat binnenkort officieel op de hoogte zou stellen van de situatie in Bolivia en dat ook het Boliviaanse ministerie van Buitenlandse Zaken zou worden geïnformeerd over het aanbod van Mexico.

Enkele journalisten vroegen wanneer Morales precies in Mexico zou aankomen, maar op die vraag weigerde de minister te antwoorden. Hij wilde ook niet zeggen of de Mexicaanse regering een officieel vliegtuig zou sturen om Morales in Bolivia op te pikken. Over het lot van zo’n twintig andere Boliviaanse vluchtelingen in de ambassade van Mexico in La Paz wilde hij tijdens de persconferentie evenmin iets kwijt.

“Staatsgreep”

Morales kondigde zondag zijn ontslag aan na weken van protesten en rellen als gevolg van de veronderstelde fraude bij de presidentsverkiezingen van 20 oktober, waarbij hij herverkozen zou zijn. Zijn ontslag kwam er nadat de legerleiding hem vroeg een stap opzij te zetten “voor het goed van Bolivia”. Er zou een aanhoudingsbevel tegen Morales zijn uitgevaardigd.

De ex-president sprak van een “illegaal aanhoudingsbevel” en een “coup”. Ook de Cubaanse, Venezolaanse en Argentijnse presidenten veroordeelden de “staatsgreep”.

Aanhangers van Morales voeren protest tegen zijn ontslag, wat ontaard is in rellen en plunderingen.