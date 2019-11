Paul Gheysens en Bart Verhaeghe ruziën in loge tijdens Antwerp-Club Brugge

D’Onofrio had zich strategisch tussen Verhaeghe (l.) en Gheysens (r.) gezet. Foto: vier

Het lijkt wel een soap, de relatie tussen vastgoedkoningen en clubvoorzitters Paul Gheysens (Antwerp) en Bart Verhaeghe (Club Brugge). Een maand nadat beiden op een feestje van de Knokse burgemeester Leopold Lippens glimlachend op de foto gingen, met ook Anderlecht-voorzitter Marc Coucke erbij, vlogen ze elkaar opnieuw in de haren.

Het Brugse bestuur woonde voor het eerst sinds lang de wedstrijd bij in de loge van Ghelamco-eigenaar Gheysens, maar voor de wedstrijd was alleen manager Vincent Mannaert aanwezig. Voorzitter Bart Verhaeghe ging eerst nog langs op de Boekenbeurs. Vlak voor de wedstrijd begon, kwam Bart Verhaeghe in de loge toe en tijdens de rust zou het met Gheysens tot een ruzie zijn gekomen. Ook Man­naert kreeg het verbaal aan de stok met de Antwerp-voorzitter.

Na afloop van de match legden beide clubvoorzitters hun ruzie weer bij, waardoor de huidige relatie tussen het tweetal als positief wordt omschreven. Een goeie samenwerking lijkt de komende weken cru­ciaal, omdat de Pro League, waarin alle eersteklassers vertegenwoordigd zijn, een beslissing moet nemen over de aanbesteding van het nieuwe tv-contract.