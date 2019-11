KV Oostende heeft bijna deal met Marc Coucke en Oostende over peperdure hoofdtribune

Eerst het goede nieuws: KV Oostende heeft bijna een deal over de aankoop van de Coucke- tribune en vastgoedbedrijf Degroote wordt genoemd als kandidaat hoofdsponsor. Het voortbestaan van KVO lijkt dus verzekerd. Maar zal dat in 1A of 1B zijn? De kustjongens zijn meer dan ooit degradatiekandidaat na een nieuwe klop tegen Moeskroen.

Financieel vallen de puzzelstukjes bij Oostende stilaan in elkaar, maar sportief wordt het écht gevaarlijk. De 2-2 tegen Moeskroen van afgelopen zaterdag zorgde voor een begrafenissfeertje na een reeks van 3 op 30. De eerste zege sinds 24 augustus glipte in de 94ste minuut door de vingers. In de catacomben gingen spelers door het lint en werd de frustratie uitgeschreeuwd.

Voorzitter Frank Dierckens wandelde wel vaderlijk met de arm over coach Kare Ingebrigtsen richting kleedkamers. “We denken niet aan een trainerswissel. Kare heeft mijn steun voor 100 procent, maar we moeten wel punten gaan pakken”, stelde Dierckens. Vooral omdat concurrenten Cercle en Waasland-Beveren wel wonnen en KVO steeds sneller afglijdt in een negatieve spiraal.

(lees verder onder video)

20191109_BEV_3_KVO_MOE. Video: Pro League

Een trainerswissel kost ook geld en dat heeft KVO niet op overschot. Al zijn er op dat vlak positieve evoluties. Zo geeft Dierckens aan dat hij met verschillende partijen praat om geld te vinden. Eén van de namen die terugkomt als potentiële hoofdsponsor is de Oostendse vastgoedgroep Degroote. Zij verkopen luxueuze appartementen in prestigieuze woontorens in Oostende.

Zware kalender

Dat zou ademruimte geven, net als een oplossing voor de hoofdtribune, die voor 1,2 miljoen per jaar van Couckes investeringsmaatschappij Alychlo wordt gehuurd. Dierckens annuleerde deze week alvast een zakenreis naar China om een deal te sluiten. KVO wil de tribune kopen voor een schappelijke prijs met een afbetalingsplan in kleinere schijven. “Op enkele punten en komma’s na is de deal rond met ons, Coucke en de stad Oostende”, besloot Dierckens. “Er is nog niets getekend, maar ik twijfel er niet aan dat we straks onze licentie halen.”

En dan wordt het sportief overleven. Met 3 op 30 kleurt het rapport inktzwart en de kustjongens krijgen migraine als ze naar de kalender kijken: Club Brugge uit, Anderlecht thuis, Eupen uit. Volgens het klassement is KVO nog niet degradatiekandidaat nummer één, maar ons buikgevoel zegt iets anders.