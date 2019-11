Sterling grijpt Liverpool-speler bij nekvel: geen interlands voor City-ster

Raheem Sterling zal er donderdag niet bij zijn tijdens Engeland - Montenegro. De ster van Manchester City ging maandag in de clinch met Liverpool-speler Joe Gomez en werd door de Engelse Football Association (FA) geschorst voor de belangrijke EK-kwalificatiematch. “De emoties van de topper Liverpool - City waren helaas nog te vers”, reageerde bondscoach Gareth Southgate al in een statement.

De duizendste interland die de Engelse nationale ploeg zal spelen, zal er eentje zonder Raheem Sterling zijn. De aanvaller kwam maandag op St. George’s Park - het trainingscomplex van The Three Lions - in conflict met Joe Gomez, slechts een dag nadat die laatste met Liverpool City een stevige 3-1-nederlaag aansmeerde. Een match waarin het ook al tot een woordenwisseling tussen de twee was gekomen. Volgens kwaliteitskrant The Guardian greep Sterling Gomez bij het nekvel in de spelerskantine van het complex en moesten de twee nadien door de andere spelers uit elkaar gehouden worden. Nadien werd - in samenspraak met de spelersgroep - beslist om Sterling aan de kant te houden voor de interland tegen Montenegro. Hij blijft wel bij de groep.

“Mijn gevoel zegt dat dit de juiste maatregel is”, reageerde bondscoach Gareth Southgate al in een officieel statement. Sterling zelf bekende via Instagram al schuld. “We hadden een woordenwisseling, maar ik kan ook eerlijk toegeven dat mijn emoties even de bovenhand namen. We hebben het uitgepraat. Laten we de zaak niet groter maken dan ze is.” Met een zege tegen Montenegro is Engeland donderdag sowieso altijd geplaatst voor het EK 2020.