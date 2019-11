Beerschot mist vier internationals tegen OHL (en doet beklag bij de Pro League)

Vrijdag mag Beerschot een hopelijk betere tweede periode op gang trappen op het veld van periodekampioen OH Leuven. Dat moet het wel - niet voor de eerste keer - doen zonder enkele internationals. “Jammer dat het aantrekken van goede buitenlanders in 1B bestraft wordt”, treurt de Kielse club.

Yan Vorogovskiy (Kazachstan), Reda Halaimia (Algerije), Prince Ibara (Congo-Brazzaville) en Irakli Bugridze (Georgië U21) zijn allemaal opgeroepen voor hun nationale ploeg. Natuurlijk een mooie eer voor de spelers in kwestie, maar allesbehalve ideaal voor een zoekend Beerschot. De Proximus League staat immers niet stil tijdens een interlandbreak en dus heeft coach Hernan Losada geen andere keuze dan te schuiven in zijn ploeg. Vooral met Vorogovskiy en Halaimia mist hij zijn twee vaste vleugelverdedigers.

Nadeel in 1B

“We zijn trots dat onze spelers tot de beste van hun land en hun generatie behoren maar betreuren het dat de interlands de competitie in 1B beïnvloeden. Beerschot zal dit blijven aankaarten bij de Pro League”, deelt Beerschot mee via de clubwebsite.

“Het is al de derde keer dit seizoen dat Beerschot niet op volledige sterkte kan aantreden omdat het enkele internationals moet missen. Wordt de competitie in 1A stilgelegd, in 1B wordt er geen rekening gehouden met de interlands. Jammer dat het aantrekken van goede buitenlanders in 1B bestraft wordt. Beerschot is niet de enige ploeg die benadeeld wordt en zal er voor blijven ijveren dat de Pro League 1A en 1B op dit vlak gelijk en rechtvaardig behandelt.”

0 op 6

Zoals men stelt bij Beerschot is het inderdaad al de derde keer dat het spelers moet missen voor een competitiematch tijdens een interlandbreak. De vorige twee keren waren telkens tegen Westerlo en Beerschot verloor ook beide wedstrijden. Eerst in het Kuipje met 2-0, een dikke maand later met 1-2 op het eigen Kiel.