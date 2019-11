Rijk Felice Mazzu is uit: Racing Genk kijkt uit naar nieuwe coach

Mazzu-time is voorbij in Genk. Voorzitter Peter Croonen is terug uit vakantie en na de 0-2-nederlaag tegen AA Gent wordt trainer Felice Mazzu (53) ontslagen. De kampioen kijkt al uit naar een nieuwe coach. Bernd Storck werd afgetast, maar verlaat Cercle niet. Als Genk Wouter Vrancken niet wil wegplukken bij KV Mechelen, wordt het misschien een buitenlander.

Felice Mazzu was gisteren nog op de club. Er was een uitlooptraining, maar de coach bleef vooral binnen. Vorige week legde Genk Liverpool het vuur nog aan de schenen, maar zondag tegen AA Gent lieten de Limburgers zich naar de slachtbank leiden. De spelers waren geëmotioneerd, ­Mazzu aangeslagen. “Of ik vrees voor mijn job? Dat moet je aan het bestuur vragen.” Vandaag keert voorzitter Peter Croonen terug uit vakantie. Er is een training gepland op Genk, maar de vraag is of dat nog met Mazzu zal zijn. Met 20 op 42 in deze heenronde is zijn lot eigenlijk al bezegeld.

De Italo-Belg volgde deze zomer vol goede moed Philippe Clement op, maar het waren grote schoenen om te vullen. Mazzu was niet de energieke coach die hij bij Charleroi was. Hij wilde te goed doen voor iedereen en met zijn oppervlakkige kennis van het Engels (en het Nederlands) wist hij zijn team nooit echt te begeesteren. Neem daarbij dat het bestuur het vertrek van sterkhouders als Trossard, ­Malinovskyi en Pozuelo onderschatte en dan beland je in een moeilijke situatie.

Gisteren vielen er uiteraard al namen van andere trainers. Zo werd er gesnuffeld aan Bernd Storck (56). De Duitser lag vorige zomer bij Genk in balans met Mazzu en er was wederzijds respect, maar drie weken geleden tekende Storck bij Cercle. Hij kon niet blijven wachten. Gentleman als hij is, zal Storck de Vereniging nu ook niet direct verlaten voor Genk.

Een andere optie is Wouter ­Vrancken (40). Die levert topwerk af bij KV Mechelen, maar bij Genk beweerden ze dat “die naam intern nog nooit viel”. Toch zijn ze bij ­Malinwa niet naïef en houden ze rekening met een flirt met hun coach. Vrancken zelf houdt de boot af: “Ik heb geen glazen bol”, stelde hij na de zege op Standard. “Voor de match was er geen contact.”

Komt dat nog? Achter de Kazerne hopen ze dat Vrancken sowieso kiest voor het Mechelse project, maar bij Malinwa is er nog altijd de vrees dat ze geen licentie krijgen na de zaak Propere Handen. Profiteert Genk daarvan?

Buitenlander?

Of durft Peter Croonen, die ook voorzitter is van de Pro League, geen trainer wegplukken bij een andere Belgische club? Dat ligt immers gevoelig. Eerder deed Genk het wel met Philippe Clement, maar toen leidde Croonen de Belgische profclubs nog niet. Als Genk die stap niet durft te zetten, komt het uit bij een vrije coach. Ja, Hein Vanhaezebrouck is vrij, maar kende al een slechte passage in Limburg. Een buitenlander kan dan ook. Genk zoekt ervaring, haar op de tanden en een voetbalfilosofie met druk naar voren.