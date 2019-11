Zoon van Palestijnse activist gedood bij raid in Damascus

In de Syrische hoofdstad Damascus zijn dinsdagmorgen raketten neergekomen op de woning van een leider van de Palestijnse gewapende groep Islamitische Jihad. Daarbij zijn twee mensen omgekomen, onder wie zijn zoon, zo heeft het officiële Syrische persbureau Sana gemeld, Israël met de vinger wijzend.

De raketten troffen de woning van Akram al-Ajzoeri. Zijn zoon Moeadh en iemand anders kwamen om, aldus het persbureau. Het legde uit dat Israëlische vliegtuigen drie raketten op Damascus hebben afgevuurd, waarvan twee de woning hebben geraakt. “Bronnen” in Syrië vertelden het Duitse persbureau DPA dat al-Azjoeri de militaire bevelhebber is van de al-Quds Brigades, de gewapende vleugel van de Islamitische Jihad in Gaza.

Bij de aanval raakten tien andere mensen gewond, onder wie de dochter van de man, meldde Sana ook. De woning van twee of drie verdiepingen liep ernstige schade op. De Islamitische Jihad heeft de aanval op Damascus en de dood van de zoon bevestigd. Door het Franse persbureau AFP om uitleg gevraagd zei het Israëlische leger “geen commentaar” te hebben.

Eveneens dinsdagmorgen heeft Israël bij een gerichte aanval in Gaza een hooggeplaatste leider van de Islamitische Jihad, Baha Aboe al-Ata, gedood.