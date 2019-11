Bewakingssector zoekt kandidaten in West-Vlaanderen

In de haven van Zeebrugge is de vraag naar bewakingsagenten groot. Maar ook elders in West-Vlaanderen is er werk in de sector. De verplichte opleiding en de onregelmatige werkuren vormen echter een drempel voor kandidaten. Toch geraken de openstaande vacatures uiteindelijk wel ingevuld, klinkt het vanuit de sector.

De vraag naar bewakingsagenten is in West-Vlaanderen een stuk groter dan het aanbod. In september noteerde de VDAB 48 openstaande vacatures. De haven van Zeebrugge is een grote afnemer van geschoolde bewakingsagenten, weten ze bij beveiligingsfirma G4S. “Via ons zijn daar zo’n 200 mensen aan de slag”, zegt manager security & hospitality services Peter Schautteet. “De vraag is sterk gestegen na 9/11, met de invoering van de ISPS-code (de Internationale Code voor de Beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten, nvdr). Daardoor moet er veel meer controle gebeuren op alles wat beweegt in de haven.”

Het is niet alleen de haven die bewakingsagenten nodig heeft, stipt Sven Nachtergaele aan. Hij is opleidingsmanager bij Syntra West, dat opleidingen tot bewakingsagent organiseert. “Je hebt bijvoorbeeld de erfgoedbewaking in Brugge, Ieper en andere plaatsen met veel monumenten, musea en bezoekerscentra. Daarnaast is er heel veel toerisme in West-Vlaanderen. En waar veel mensen samen zijn, is er nood aan bewaking.”

Papierwerk en patrouilles

Bewakingsagenten komen grosso modo in drie soorten jobs terecht, legt Nachtergaele uit. “Er is de mobiele bewaking. Daarbij doe je bewakingsrondes en rij je ’s nachts van de ene naar de andere site om controles te doen. Daarnaast is er de statische bewaking, bijvoorbeeld aan de ingang van een bank of een shoppingcenter. En tenslotte heb je de bewaking in het uitgaansleven.” G4S engageert verschillende profielen, vertelt HR recruitment & development manager Evelien Vandersmissen. “We hebben bijvoorbeeld iets hogere, administratief sterke profielen nodig. Die zijn niet zo makkelijk te vinden. Er woedt dan ook een hevige strijd om die mensen binnen te halen. Maar we zoeken ook profielen voor patrouillefuncties.” De kandidaten die doorstromen vanuit de opleidingen die G4S organiseert in samenwerking met de VDAB komen vooral in die laatste functies terecht.

Naast G4S werken ook twee andere beveiligingsfirma’s, Seris en Securitas, en opleidingscentrum Syntra West samen met de VDAB voor de opleiding tot bewakingsagent. Via het zevende specialisatiejaar maatschappelijke veiligheid stromen in Torhout en Roeselare ook scholieren in het beroep. De bewakingsagenten komen terecht bij bewakingsfirma’s, maar ook in de interne bewakingsdiensten van ziekenhuizen, de NMBS en andere organisaties.

