Oud-president Jimmy Carter in het ziekenhuis na val

De voormalige Amerikaanse president Jimmy Carter werd opgenomen in het ziekenhuis om de druk op zijn hersenen te verlichten. Hij liep die blessure op na verschillende valpartijen.

De voormalige president werd maandag opgenomen in het Emory University Hospital, de operatie zal dinsdagvoormiddag plaatsvinden. De vrouw van Jimmy Carter, Rosalynn, vergezelt hem in het ziekenhuis. De president werd eind oktober al eens opgenomen in het ziekenhuis voor een breuk in zijn heup na een val thuis.

Carter is 95 jaar en zo de oudste nog levende president van de Verenigde Staten. Hij zat van 1977 tot 1981 in de Oval Office als Democratische president.