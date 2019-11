Radja Nainggolan schittert bij Cagliari voor zijn zieke vrouw Claudia: “Ze is zo sterk en moedig”

Radja Nainggolan (31) is een Soldier of Love. Hij vuurt liefde af. De middenvelder verhuisde van Inter naar Cagliari zodat zijn vrouw Claudia thuis in haar geboortestad tegen kanker kon vechten. Uit liefde stijgt Radja ook op het veld boven zichzelf uit: Cagliari staat vierde in de Serie A en in de 5-2 tegen Fiorentina was de Belg goed voor drie assists en een wereldgoal. “Zo’n parel!”, uitte trainer Rolando Maran zijn bewondering.