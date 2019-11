Burgemeester Sauwens noemt reacties op brandstichting in asielcentrum verwerpelijk: “De feiten en de reacties zijn onaanvaardbaar”

Bilzen - Dat na de opzettelijke brandstichting in een toekomstig asielcentrum in de Limburgse gemeente Bilzen mensen die daad op sociale media goedpraatten, is in het verkeerde keelgat geschoten bij burgemeester Johan Sauwens. “Dit is verwerpelijk”, zei hij in De ochtend op Radio 1.

Een onbekende dader stichtte in de nacht van zondag op maandag brand in een oud rusthuis waar de gemeente Bilzen asielzoekers in zou gaan onderbrengen. Het was de zoveelste daad van protest tegen dat omstreden opvangcentrum, waar veel mensen zich op sociale media, infoavonden en tijdens betogingen kritisch over uitlieten.

Dat op sociale media nu mensen zeggen dat de brandstichting “goed gedaan” is, om maar een van de vele reacties te citeren, kan op onbegrip rekenen van burgemeester Johan Sauwens (Trots op Bilzen). “Zowel de feiten als de reacties zijn onaanvaardbaar”, zegt hij. “Dit is verwerpelijk.”

“We distantiëren ons daarvan”, aldus Sauwens. “Als onze rechtsstaat en democratie op deze manier beïnvloed zal worden, dan zijn we nog lang niet thuis. Het migratiethema leeft heel sterk en het vijandbeeld dat vanuit bepaalde kringen gecultiveerd wordt helpt daar niet bij. Het is de opdracht van de hele samenleving om nuance in het debat te brengen en alles in de juiste context te plaatsen.”

Voor “een aantal kringen” is dat migratiethema ”heel interessant”, zegt Sauwens. “Ik vind het opvallend dat op de betogingen meer mensen van buiten Bilzen waren dan van binnen de gemeente. Er wordt ook onjuiste informatie verspreid, vooral via Facebook, en dat maakt het heel moeilijk om daar als stadsbestuur op te reageren.”

De gemeente blijft wel bereid om na te denken over manieren om mensen zonder dak boven hun hoofd opvang te bieden, benadrukt Sauwens. Of dat in het oud rusthuis nog zal kunnen, is nog niet duidelijk. De door de brand aangerichte schade moet nog in kaart gebracht worden.