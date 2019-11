Animal Resistance reageert op kritiek na actie bij foie gras-producent : “De mortaliteit ligt sowieso hoog”

Dierenactivisten van Animal Resistance zijn niet onder de indruk door de beweringen van foie gras-producent Callemeyn in Bekegem. Die zegt dat 183 eenden gestorven zijn als gevolg van een actie van “zogenaamde dierenvrienden”. Maar volgens actievoerder Glen Lemmens is de mortaliteit sowieso hoog bij die dieren en vraagt Animal Resistance vaststellingen door een onafhankelijke dierenarts.

De foie gras-producent uit Bekegem was razend na de actie van Animal Resistance die dit weekend in zijn bedrijf plaatsvond. “Na de actie zijn 183 eenden gestorven door stress en hartproblemen”, zegt hij. Hij dient een klacht in bij de politie.

Toch is men bij Animal Resistance niet onder de indruk. “We zijn niet verrast door zijn uitspraken. Het is een vaak gebruikte tactiek om de verantwoordelijkheid bij anderen te leggen. Dat ze dan maar eerst met bewijzen komen. Daarom vragen wij dat een onafhankelijke dierenarts wordt aangesteld om vaststellingen te doen in het bedrijf. Want op de foto’s die wij tot nu toe te zien kregen, liggen maar een stuk of twintig dode eenden. En dat is niet abnormaal. De mortaliteit ligt erg hoog in deze sector”, zegt Lemmens.

De dieren in zulke kwekerijen zijn volgens Animal Resistance ziek. Hun lever breekt geen vet meer af en ze krijgen ademhalingsproblemen. Sommige dieren hebben ook lelijke wonden. Zo hebben we een eend gezien die een gat had onder haar bek. De tong kwam langs dat gat naar buiten. Vreselijk om zien. Daarom nog eens, dat ze met bewijzen komen dat de hoge mortaliteit een gevolg is van onze actie. Wij zeggen van niet. Die dieren zijn ziek omdat ze te snel vet worden gemaakt.”

Foto: efo

De dierenrechtenorganisatie zegt, met de eindejaarsfeesten in aantocht, dat ze zeker niet zullen stoppen met actievoeren. “Of dat op dezelfde manier als afgelopen weekend zal gebeuren, kunnen we niet zeggen. De beelden van onze actie in Bekegem gaan alleszins gebruikt worden om mensen verder te sensibiliseren over het dierenleed dat wordt veroorzaakt om een stukje foie gras op je bord te krijgen”, zegt Lemmens nog.

Van de politie hebben ze na de actie niets meer gehoord.

