Vrachtwagens rijden elkaar aan in staart van file: E19 volledig versperd

De E19 van Breda richting Antwerpen is dinsdag sinds zowat 10.15 uur volledig versperd door een ongeval met vrachtwagens. Dat zegt het Vlaams Verkeerscentrum. Alle verkeer moet de snelweg verlaten aan de afrit Brecht en lokaal een calamiteitenroute volgen tot de oprit Sint-Job-in-’t-Goor. De file groeit er snel aan.

Volgens het Verkeerscentrum raakten twee vrachtwagens ter hoogte van Brecht betrokken in een aanrijding in de staart van een bestaande file. Een bestuurder zit gekneld en zal door de hulpdiensten moeten worden bevrijd en er zal allicht ook getakeld moeten worden. Beide rijstroken richting Antwerpen zijn versperd, het is niet duidelijk hoe lang dat nog het geval zal zijn. “Maar de file achter het ongeval groeit erg snel aan omdat het verkeer volledig stilgevallen is”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum. “Na een half uur spreken we al over tien kilometer file. Je kan de omgeving de komende tijd dus beter vermijden.”

Lokaal is er een omleiding voorzien naar Sint-Job, maar over langere afstand vanuit Nederland kan je beter voor de A12 langs Bergen-op-Zoom kiezen.