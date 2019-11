Onze Chef Voetbal over het ontslag van Felice Mazzu: “Hij is mislukt, maar niet verloren”

Felice Mazzu heeft het dogma van KRC Genk niet kunnen doorbreken. Het seizoen na een landstitel vertrekt de trainer doorgaans bij de Limburgers en zijn ook de beste spelers weg. Gevolg: een nieuwe staf moet met nieuwe spelers een nieuwe ploeg bouwen. Het enige wat niet vernieuwd wordt, zijn de ambities en dat doet zo’n trainer doorgaans de das om. Het gebeurde eerder met Jos Heyligen (1999) en Mario Been (2011). Ook Hein Vanhaezebrouck na de bekerwinst in 2009. Nu is het de beurt aan Felice Mazzu. Ook hij is mislukt.