Meerderheid voor verlenging abortustermijn: wat betekent dat in de praktijk en hoeveel vrouwen zijn daarmee geholpen?

Socialisten, liberalen, groenen, PVDA en Défi hebben in de Kamer een meerderheid gesmeed om de abortustermijn te verlengen tot 18 weken. Maar hoe kan dat praktisch best geregeld worden? Is een vroegtijdige abortus compleet iets anders dan een laattijdige abortus? En hoeveel vrouwen zijn met de nieuwe wet geholpen?