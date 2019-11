Rat op vliegtuig veroorzaakt vertraging van twaalf uur in India

Een binnenlandse vlucht in India heeft een vertraging van bijna twaalf uur opgelopen nadat een rat op het vliegtuig werd gezien. Dat melden nieuwsberichten en ambtenaren dinsdag.

Vlucht AI-952 van Air India was zich zondagochtend aan het klaarmaken om op te stijgen in het zuidelijke Haiderabad, toen men het knaagdier zag rondlopen in de cabine, schrijft de krant The Times of India. Passagiers op de vlucht richting kuststad Visakhapatnam moesten de hele dag wachten, tot het personeel van de luchtvaartmaatschappij de rat kon verjagen. Volgens een ambtenaar van Air India wordt het incident onderzocht.

Na een ontsmetting door het personeel en een onderzoek naar mogelijke schade die de rat kon hebben aangericht, is het vliegtuig bijna twaalf uur na het geplande vertrek kunnen opstijgen.

Passagiers woedend

Volgens het nieuwsbericht vroegen woedende passagiers aan luchthavenpersoneel wanneer hun vlucht zou opstijgen. Op sociale media verschenen berichten van passagiers die het incident grappig vonden, of er net kwaad van werden.

Zo nu en dan gebeurt het wel eens dat er een rat op een vliegtuig opduikt. De knaagdieren geraken waarschijnlijk meestal door leveringen van catering aan boord. In 2017 werd een vlucht tussen New Delhi en San Francisco vertraagd nadat er een knaagdier gevonden werd terwijl het vliegtuig aan het taxiën was naar de startbaan.