Drie vermoedelijke Belgische overvallers opgepakt in Zuid-Frankrijk

Drie vermoedelijke Belgische overvallers zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag ingerekend in Zuid-Frankrijk. De verdachten zijn 18, 21 en 22 jaar, zo heeft Sudpresse bericht. Franse regionale kranten hadden in het weekend over de zaak bericht. Het trio wordt verdacht van vijf gewapende overvallen in de regio.

De overvallen werden gepleegd in de departementen Aude, Pyrénées-Orientales, Haute-Garonne en Pyrénées-Atlantiques. Doelwitten waren drie buurtwinkels, een apotheek en een McDonald’s.

De drie verdachten, woonachtig in respectievelijk Borgworm, Geldenaken en Nassogne, gebruikten een in België ingeschreven voertuig dat werd gestolen in de nacht van 23 op 24 oktober. De buit bedroeg van 500 tot 1.000 euro per overval, bevestigt het parket van Narbonne.

Pistolen

De verdachten werden in Boulou gearresteerd, op enkele kilometers van de Spaanse grens, door de Franse lucht- en grenspolitie (PAF). De drie jonge mannen hadden zich in Spanje gevestigd en voerden vandaar hun acties in Frankrijk uit. Er zijn niet-dodelijke pistolen in beslag genomen. Het buitgemaakte geld werd in Spanje besteed, aldus het parket dat geen band legt met de zware misdaad.

Het onderzoek is in handen van de recherche van de gendarmerie in Montpellier.