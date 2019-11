Kleinste hoefdier ter wereld voor het eerst in dertig jaar gespot in Vietnam Video: Global Wildlife Conservation

Al enkele decennia werd vermoed dat de zilverrugdwerghert was uitgestorven, maar daar brengen deze camerabeelden verandering in. Voor het eerst in dertig jaar werd het kleinste hoefdier ter wereld vastgelegd in Vietnam. Onderzoekers van de organisatie Global Wildlife Conservation hopen alvast dat de mijlpaal kan leiden tot een betere bescherming van de diersoort.

Het was al van 1990 geleden dat het zoogdier, amper zo groot als een kat, werd opgenomen. Ze vallen vooral op hun zilverkleurige achterwerk. In tegenstelling tot andere herten beschikt de zilverrugdwerghert niet over een gewei of horens. De mannetjes hebben wel erg scherpte slagtanden.

Doordat enkele lokale bewoners in het zuiden van Vietnam getuigden over recente waarnemingen van het dier, besloten de onderzoekers over een periode van enkele maanden cameravallen te plaatsen. Het wierp zijn vruchten af: in totaal maakten de camera’s 208 beelden van het dier. Of het telkens gaat om een ander exemplaar, is weliswaar onduidelijk. Het team hoopt in de toekomst meer informatie te hebben over de omvang van de populatie.

