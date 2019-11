Vrouw met ademhalingsproblemen overgebracht naar ziekenhuis na brand in keuken

Roeselare -

Maandagochtend brak er omstreeks kwart voor 10 een brand uit in een woning langs de Oude Diksmuidsestraat in Roeselare. Een vrouw was er bezig met het maken van kaarsen. In de keuken stond een potje te koken. Daar ontstond de brand. Doordat de woning heel wat houtelementen bevat, verspreidde de brand zich snel.