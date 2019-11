Plassende man komt met gek excuus voor vluchtmisdrijf: “Ik heb hier al veel gehoord, maar dat is een primeur”

Brugge / Maldegem - Een 76-jarige man uit Maldegem kwam dinsdagmorgen met een wel heel gek excuus om uit te leggen waarom hij vluchtte na een verkeersongeval. Hij was namelijk al rijdend in een fles aan het plassen. “Ik heb hier al veel gehoord, maar dat is toch een primeur”, aldus de Brugse politierechter Peter Vandamme.

De zeventiger moest zich in de rechtbank verantwoorden voor een ongeval langs de Maalse steenweg in Sint-Kruis. Hij reed daar op 21 oktober vorig jaar tegen een geparkeerde wagen en reed door. De eigenares van de aangereden wagen zat er in en een getuige zag alles gebeuren. De politie kon aan de hand van de nummerplaat dan ook snel achterhalen wie de dader was.

De agenten belden naar M.C. (73) uit Maldegem en legden hem de feiten voor. Hij gaf uiteindelijk toe dat hij tegen de wagen reed. “Ik was al rijdend in een fles aan het plassen. Ik neem plaspillen en kon daardoor niet tijdig stoppen. Jullie weten niet hoe het is om te leven als je plaspillen moet nemen”, zei hij kwaad. Daarna gooide hij de telefoon dicht.

Ook op de uitnodiging tot verhoor ging hij later niet in. Hij werd dan ook gedagvaard voor vluchtmisdrijf. Veel kon zijn advocaat daar niet meteen tegen in brengen. Die moest ook vaststellen dat hij een dergelijke uitleg nog nooit eerder had gehoord. Bovendien speelde het strafverleden niet bepaald in de man zijn voordeel. Hij werd namelijk al zeven keer veroordeeld voor rijden onder invloed en twee keer omdat hij niet verzekerd was. Al dateerde de laatste veroordeling wel van 2008.

De politierechter gaf de plassende man deze keer een boete van 1.600 euro en een rijverbod van twee maanden.