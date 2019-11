Waarom het ontslag van Mazzu meer met Genk dan met de trainer zelf te maken heeft

Eigenlijk hadden we het ontslag van Felice Mazzu bij Racing Genk al kunnen voorspellen. Niet omdat het Mazzu is, wel omdat het Genk is. Vier titels, vier keer kenden de Limburgers een terugval the year after. En nee, toeval is het niet. Volgens ex-kampioenenmaker Sef Vergoossen maakt ze zelfs deel uit van de club. “Genk moet de consequenties dragen van zijn beleid.”