Meisje (10) zwanger na verkrachting door haar broer (15)

Een Argentijns meisje van 10 jaar is zwanger geraakt nadat ze verkracht werd door haar eigen 15-jarige broer. Ze werd in het ziekenhuis onderzocht voor buik- en rugklachten toen de dokters vaststelden dat ze al acht maanden zwanger was.

Na de ontdekking heeft het meisje (10) verklaard dat het haar vijf jaar oudere broer was die zich aan haar vergrepen had. Ze wist naar eigen zeggen niet hoe ze moest reageren en liet hem daarom begaan. Na de feiten werd de jongen verstoten door zijn gezin, maar niemand had acht maanden lang door dat het meisje zwanger was.

Zo vroeg zwanger worden is gevaarlijk, zowel voor de jonge moeder als voor de foetus. Het meisje wordt daarom de komende weken opgevolgd door dokters. Daarna zal haar moeder voor de baby zorgen.

Met haar 10 jaar is ze niet het jongste meisje ooit dat mama wordt. In Peru kreeg als eens een kind van 5 jaar een baby. Wie de vader was, is tot op vandaag onbekend. Hun kind stierf op 40-jarige leeftijd.