Verzoeningsvergadering bij De Lijn is mislukt: ACOD staakt woensdag in heel Vlaanderen

De verzoeningsvergadering tussen de directie van De Lijn en de vakbonden over het sociaal conflict in Vlaams-Brabant is mislukt. Dat is vernomen bij onderhandelaars van de christelijke en de liberale vakbond. De socialistische vakbond ACOD kondigt aan woensdag te zullen staken in heel Vlaanderen. Het is nog onduidelijk of de liberale en christelijke vakbond zullen meedoen.

Een deel van de buschauffeurs staakt al acht dagen. Met de stakingsactie protesteren de vakbonden tegen tal van problemen bij De Lijn in Vlaams-Brabant, waaronder het personeelstekort, de onregelmatige werkroosters in de chauffeursplanning, het niet toekennen van verloven, de slecht werkende personeelsadministratie, de manklopende organisatie in de technische diensten en de slechte planning voor de controleurs.

“Het dringt bij de directie niet door wat de problemen zijn”, zegt Marcel Conters van ACOD. “Ze lijken in een andere wereld te leven.” De socialistische vakbond breidt de staking in Vlaams-Brabant uit naar heel Vlaanderen. “Het personeel zit in een diepe malaise.”

“De directie wil niet meer verder met ons praten, en geeft geen antwoord op de vraag wanneer we verder kunnen onderhandelen”, zegt Conters. “Het is aan de directie om het op te lossen, dit is nog nooit gezien.”

De staking van woensdag zal voor alle personeelscategorieën van De Lijn zijn, voegt ACOD-secretaris Rita Coeck er nog aan toe. “Na de acties van de voorbije dagen hadden we gehoopt dat De Lijn met voorstellen over de brug zou komen. In plaats daarvan heeft men ons alles nog eens laten uitleggen waarbij we tevergeefs heel pragmatische oplossingen aangereikt hebben die De Lijn geen geld zouden kosten, aldus Coeck.

Ze verduidelijkt nog dat de stakingsoproep voor woensdag geldt voor alle personeelscategorieën van De Lijn.

Andere vakbonden

Vakbondssecretaris Erik Quisthoudt (ACLVB) zegt dan weer dat de staking in Vlaams-Brabant voortgezet wordt. De liberale vakbond gaat dinsdagmiddag bij de achterban raadplegen over een eventuele staking in heel Vlaanderen.

Of de christelijke vakbond ACV zal deelnemen aan de staking, lijkt weinig waarschijnlijk. “Dit is een ongezien beschadigingsoperatie”, zei Jo Van der Herten. “De socialistische vakbond graaft mee het graf van De Lijn.”