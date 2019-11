Jordy (20) is laatste foto met overleden zusje Tiara (10) kwijt na diefstal: “Jas kan me niet schelen, maar die foto is me dierbaar”

Brugge - Jordy (20) uit Brugge is de laatste foto van hem en zijn overleden zusje Tiara (10) kwijt. Die zat in zijn jas die afgelopen weekend tijdens het stappen werd gestolen. “Die jas kan me niet schelen, maar die foto is me heel erg dierbaar”, zegt hij.

Zaterdagnacht werd de jas van Jordy Carrette (20) uit Brugge tijdens het uitgaan op de Eiermarkt gestolen. Een banale diefstal op het eerste zicht. Maar in de jas stak een foto van Jordy en zijn overleden zusje. “Het is de laatste foto van ons samen. Ik draag die altijd bij me. Elke avond kijk ik ernaar. Maar nu is die verdwenen”, zegt hij.

De prille twintiger was zaterdagnacht met zijn nicht gaan stappen. De twee belandden in café Ambiorix en daar kregen ze het te warm. “Ik deed mijn jas uit en legde die samen met de vest van mijn nicht aan het raam. Maar toen we naar huis wilden vertrekken bleek dat ze allebei gestolen waren”, zegt Jordy.

Sleutels kwijt

Een dikke tegenvaller. Want in zijn jas zaten ook de sleutels van zijn huis en zijn brommer en de papieren van zijn brommer. Het duurde uiteindelijk zelfs twee dagen vooraleer iemand Jordy in zijn woning binnen kon laten. Maar dat kon hem op zich zelf weinig schelen. Het ergste was namelijk dat ook de foto van hem en zijn overleden zusje in de jas zaten.

Zijn zusje Tiara (10) overleed in oktober 2013 plots aan een hersenbloeding. Het meisje stond ’s nachts met barstende hoofdpijn aan het bed van haar moeder. Ze had ook een bloedneus en overleed binnen enkele uren tijd. Er was sprake van een aneurysma en de dokters konden niets meer voor haar doen. “Sinds haar dood ben ik dezelfde niet meer. Mijn leven is dramatisch veranderd”, zegt Jordy.

Schoolfoto

Hij mist zijn zus nog elke dag. Jordy slaapt zelfs op een kussen met haar foto en koestert dus de laatste foto van hen samen. “Ik was dertien jaar toen ze stierf. Het moet een schoolfoto geweest zijn. Eentje die voor mij van onschatbare waarde is. Die jas kan me op zich weinig schelen. Maar ik zou heel graag die foto terug hebben”, zegt hij.

Jordy vraagt de dief dan ook om die terug te sturen. Dat kan anoniem gebeuren in een brief naar onze redactie in de Katwilweg 2, 2050 Antwerpen ter attentie van Tim Lescrauwaet.