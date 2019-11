Meer ouders vinden weg naar CLB via chat : kwart meer oproepen in schooljaar 2018-2019

Meer leerlingen en ouders vinden via chat de weg naar hulpverlening bij de Centra voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Tijdens het schooljaar 2018-2019 steeg het aantal oproepen bij CLBch@t met 25 procent. 153 CLB-medewerkers verzorgden 5.465 chatsessies. Het aantal chatgesprekken over zelfdoding steeg met 30,5 procent ten opzichte van het voorgaande schooljaar. Dat meldt CLBch@t, een gezamenlijk initiatief van de CLB-netten in Vlaanderen.

In 2016-2017 werd de werking van de CLB uitgebreid met een chataanbod. Dat wil leerlingen en ouders een laagdrempelige, effectieve en preventieve hulp aanbieden, dit buiten de gebruikelijke CLB-openingsuren. Het aantal chatgesprekken klom in drie jaar van 4.012 en 4.377 (2017-2018) naar 5.465.

De gemiddelde leeftijd van de leerlingen was 14,75 jaar. De jongste leerlingen op de chat waren 8 jaar. Het aantal gesprekken met ouders steeg met 138 pct. Het aandeel chats met ouders steeg van 5 pct in 2017-2018 naar ruim 9 pct in 2018-2019.

Zowel bij leerlingen als bij ouders is de studiekeuze het meest gekozen onderwerp. Verder komen de interacties in het gezin bij beide groepen vaak voor. Leerlingen chatten vooral over emotioneel geladen onderwerpen (zelfmoordgedachten, verliefdheid, zelfverwonding, depressie, pesten en misbruik) en over lichamelijke gezondheid en seksualiteit. Chatmedewerkers krijgen in samenwerking met de zelfmoordlijn training om zelfdodingssignalen professioneel te interpreteren en een risico-inschatting te maken. Ouders chatten vaker over schoolse onderwerpen zoals leermoeilijkheden, studiemethode en -motivatie.

Na elk chatgesprek geven bezoekers feedback. Leerlingen gaven vorig schooljaar gemiddeld 4,1 sterren op een schaal van 1 tot 5, ouders gaven gemiddeld 4,5 sterren.

CLBch@t is bereikbaar op maandag, dinsdag en donderdag (17 tot 21 uur) en woensdag (14 tot 21 uur).