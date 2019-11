Bewakingscamera filmt hoe raket inslaat op snelweg, automobilisten ontsnappen nipt aan chaos

Een verkeerscamera heeft dinsdag gefilmd hoe een raket insloeg op een kruispunt in de buurt van het Israëlische Asjdod. Het gaat om een van tientallen raketten die werden afgevuurd vanuit de Gazastrook, nadat Israël Baha Abu al-Ata had gedood, een hooggeplaatste commandant van de Islamitische Jihad. Als bij wonder vielen er geen doden bij de vergeldingsactie.