Lamkel Zé beleeft de tijd van zijn leven bij nationale ploeg Kameroen

Twee dagen nadat Lamkel Zé zich tot matchwinnaar kroonde in de topper Antwerp - Club Brugge (2-1) , is de 23-jarige winger in Kameroen waar hij voor het eerst werd opgeroepen voor de nationale ploeg. De Antwerp-held beleeft in de hoofdstad Yaoundé de tijd van zijn leven en hij laat iedereen meegenieten van zijn Instagram-account.

Kameroen speelt de komende dagen interlands tegen Kaapverdië (13 november) en Rwanda (17 november), in de kwalificatiepoules voor de Afrika Cup in 2021. Onze journalist David Van den Broeck is ter plaatse en zal uitgebreid verslag uitbrengen van de avonturen van Lamkel Zé.