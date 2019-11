Proefbakker in het Bakkerijmuseum van Veurne: "Vakantiegevoel loert altijd om de hoek"

Veurne - Jong of oud, hobbybakker of totale leek, iedereen hangt aan de lippen van Christophe D’Hondt wanneer hij de wonderen van het bakproces uit de doeken doet. Als ervaren bakker en geboren entertainer is zijn job als proefbakker in het Bakkerijmuseum van Veurne hem op het lijf geschreven. “Het gaat hier vooral om het delen van mooie momenten”, legt de fiere bakker uit.

Christophe is gepokt en gemazeld in het bakkersvak. Veel streekgenoten smulden ooit bij bakkerij Durnez in Geluwe of bij Prestige in Brugge van zijn creaties. Daarna werd hij adviseur en productontwikkelaar in de bakkerijindustrie.

In zijn vrije tijd maakte hij ondertussen het mooie weer als Christoon, die met zijn goochel- en clownshows feestjes voor kinderen, volwassenen en senioren opvrolijkt.

Altijd anders

De jobomschrijving bij het Bakkerijmuseum - aan de Albert I-laan in Veurne - was gesneden brood voor Christophe. “Het plaatje klopte helemaal. Dat blijkt ook nu ik er aan de slag ben”, legt hij uit. Christophe kon zich vanaf dag één helemaal uitleven. “De vuurdoop was niet min. We hadden meteen een Engelstalige groep te gast. Het bereiden van eclairs ligt me uiteraard heel goed, maar dat in een andere taal voor een groep brengen, was toch andere koek.”

Het takenpakket van Christophe is divers: hij gidst groepen in het museum, geeft luchtige demonstraties met brood, patisserie, chocolade en suiker voor volwassenen en verzorgt workshops voor kinderen. “Zelfs binnen eenzelfde groep gasten is de voorkennis vaak uiteenlopend. Sommige bezoekers kijken vooral uit naar het degusteren van de lekkernijen, terwijl anderen benieuwd zijn naar de bakprocédés en de gebruikte machines. Ik moet dus altijd snel schakelen”, luidt het. “Dat ik graag naar mensen luister, is zeker een voordeel.”

