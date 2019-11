West-Vlaamse visser (56) overleden na val van schip

Brugge - Een 56-jarige West-Vlaamse visser is maandagnacht om het leven gekomen na een val van een schip in Milford Haven, een havenstad in Wales. De visser was er aan boord van een vissersschip dat in Zeebrugge was vertrokken.

Wat er zich precies heeft afgespeeld maandagnacht aan boord van de Zeebrugse Z15 Zilvermeeuw in Milford Haven, in Wales is een groot vraagteken. Zeker is dat Fernand Mussche (56) uit Nieuwpoort, een bekende visser die al sinds zijn 13e op zee vertoeft, rond middernacht plots overboord sloeg. Het schip lag al enkele dagen aangemeerd aan de kade.

De visser viel van boord en belandde in het water tussen het schip en de kade. Zijn scheepsmaten sprongen hem achterna en konden hem uit het water halen maar de visser overleed kort daarna in de ambulance op weg naar het ziekenhuis. Het verdriet van Patricia, de vrouw van Fernand, is onnoemlijk groot. Zij moest in 2001 ook al haar 8-jarige dochter afgeven in een verkeersongeval. Fernard zat toen aan het stuur van de wagen toen hij tegen een boom botste.

De lokale autoriteiten zijn een onderzoek gestart naar het ongeval. Het lichaam van de visser is in beslag genomen en kan nog niet gerepatrieerd worden.