Situatie bij Napoli escaleert: fans breken in bij speler, Koulibaly huurt privé beveiliging in

Het gaat van kwaad naar erger met de Italiaanse voetbalclub Napoli. Het team staat pas zevende in de Serie A en ondertussen woedt er een openlijke oorlog tussen de spelers en hun gekke voorzitter voorzitter Aurelio De Laurentiis. Ondertussen de moeien de ultra’s van de club zich ook en breken ze in bij de spelers om hen en hun familie bang te maken.

Napoli speelde dit weekend gelijk tegen Genoa en kon al vier matchen net winnen in de Serie A. De positie van coach Carlo Ancelotti wordt dan ook kritiek. Eerder deze week raakte al bekend dat de 60-jarige Italiaan op de wip zat door de povere resultaten, maar ook door de slechte sfeer in de spelersgroep. Mertens en co weigerden na de Champions League-wedstrijd tegen Salzburg naar een trainingskamp af te zakken, en vertrokken prompt huiswaarts. Daarop dreigde voorzitter Aurelio De Laurentiis met juridische stappen tegen zijn eigen spelers.

De fanatieke fans van de club hebben ondertussen de kant gekozen van de voorzitter en zich tegen een aantal spelers gekeerd. Zo werd er ingebroken in het huis van middenvelder Allan. “Enkele inbrekers hebben zich op klaarlichte dag in ons huis verstopt en hebben vervolgens overal een puinhoop gecreëerd. De kinderkamer werd besmeurd, onze intimiteit werd geschonden. Mijn kinderen huilden en zijn doodsbang”, zei de Braziliaanse vrouw van Allan. “Dit heeft niets meer met voetbal te maken. Bovendien word ik elke dag beledigd op social media en zelfs tijdens het winkelen.”

Ook in de wagen van middenvelder Piotr Zielinski werd ingebroken. Ex-Genk-speler Khalidou Koulibaly heeft ondertussen een security-firma ingehuurd die hem en zijn familie 24 uur per dag beschermd.

LEES OOK. Wordt Dries Mertens ploegmaat van Romelu Lukaku? Geruchten doen de ronde in Italië en de interesse van Inter is concreet